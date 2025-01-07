В Новомичуринске супружеская пара спасла тонущего подростка

В Новомичуринске 5 января под лед провалился мальчик. Его спасли супруги Кадимовы из Кисьвы Пронского района. Об этом Гульнара Кадимова написала в местном интернет-паблике.

Как сообщает в посте Гульнара, около 15 часов она с супругом, проезжая по понтонному мосту через Новомичуринское водохранилище, заметили в полынье подростка на вид лет пятнадцати. Помочь тонущему пытались два мальчика помладше.

Жасим Кадимов побежал спасать ребенка, его супруга — звать на помощь. Мальчика вытащили из воды и отправили в больницу в Новомичуринск на попутной машине. В посте супруги интересуются, как здоровье мальчика.

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«С ним всё в порядке, в приемном покое его осмотрели, состояние удовлетворительное. В госпитализации не нуждался, ребенка передали родителям», — сообщает главврач Новомичуринской МРБ Наталья Черницына.

В комментариях к посту мама мальчика поблагодарила спасителей своего сына и подтвердила, что сейчас с ним всё хорошо.