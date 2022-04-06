В Новомичуринске прохожий спас от переохлаждения лежавшего в воде мужчину 

В Новомичуринске прохожий спас от переохлаждения 52-летнего мужчину, который лежал наполовину в воде на берегу водохранилища, сообщает Telegram-канал издательства «Пресса».

- Реклама -

Мужчину нашли днём 5 апреля, с бутылкой под мышкой.

Прохожий позвонил в службу спасения. Вскоре приехали экстренные службы, скорая, полиция. На место прибыла и супруга пострадавшего, которая рассказала, что муж ушёл из дома утром и пропал.

В Новомичуринской ЦРБ мужчине оказали помощь, после отпустили домой в сопровождении супруги.