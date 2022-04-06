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Среда, 6 апреля, 2022

В Новомичуринске прохожий спас от переохлаждения лежавшего в воде мужчину 

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В Новомичуринске прохожий спас от переохлаждения лежавшего в воде мужчину 

Александр Ильин
Фото: t.me/ryazpressa

В Новомичуринске прохожий спас от переохлаждения 52-летнего мужчину, который лежал наполовину в воде на берегу водохранилища, сообщает Telegram-канал издательства «Пресса». 

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Мужчину нашли днём 5 апреля, с бутылкой под мышкой. 

Прохожий позвонил в службу спасения. Вскоре приехали экстренные службы, скорая, полиция. На место прибыла и супруга пострадавшего, которая рассказала, что муж ушёл из дома утром и пропал. 

В Новомичуринской ЦРБ мужчине оказали помощь, после отпустили домой в сопровождении супруги.

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