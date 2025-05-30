В Новомичуринске приостановили капремонт фасадов из-за критических нарушений 

После инспекции Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области временно остановлены работы по капитальному ремонту фасадов в Новомичуринске.

Нарушения нашли на проспекте Энергетиков и улице Комсомольской.

Выяснилось, что подрядная организация допустила серьёзные отступления от требований техники безопасности. Вместо сертифицированных опор для строительных лесов использовались случайные подручные материалы — доски, кирпичи и обрезки дерева. Кроме того, рабочие трудились без защитных сеток и средств индивидуальной защиты. Это ставит под угрозу не только их здоровье, но и безопасность жильцов.

В связи с выявленными нарушениями Фонд капитального ремонта приостановил все строительно-монтажные работы на объектах до устранения проблем. Подрядной организации будут предъявлены штрафные санкции, предусмотренные договором.

В то же время ремонт крыш в домах на улице Волкова претензий не вызвал. Работы выполняются по проектной документации, в установленные сроки и без серьёзных отклонений от норм.