В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья

В понедельник, 19 июля, в Новомичуринске затопило улицы и повалило деревья. Таковы были последствия ливня с грозой. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Непогода пришла в город около 19:00, а последствия службы разгребали до темноты. Из-за сильного ливня в Новомичуринске затопило улицы.
Гроза повалила несколько деревьев. Напротив школы №3 рухнул тополь, а береза перегородила дорогу к заправке «ТНК». С деревьями оперативно разобрались аварийные службы.
Пострадал и телефонный кабель возле заправки. Из-за сильного ливня он провис до самой дороги. Специалисты вовремя отреагировали на сообщение и подняли кабель на прежнюю высоту.