В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья

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В понедельник, 19 июля, в Новомичуринске затопило улицы и повалило деревья. Таковы были последствия ливня с грозой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Непогода пришла в город около 19:00, а последствия службы разгребали до темноты. Из-за сильного ливня в Новомичуринске затопило улицы.

Гроза повалила несколько деревьев. Напротив школы №3 рухнул тополь, а береза перегородила дорогу к заправке «ТНК». С деревьями оперативно разобрались аварийные службы.

Пострадал и телефонный кабель возле заправки. Из-за сильного ливня он провис до самой дороги. Специалисты вовремя отреагировали на сообщение и подняли кабель на прежнюю высоту.

— Хочу поблагодарить всех, кто наводил порядок после ливня. Последствия непогоды ликвидировали настолько быстро, что горожане ничего не успели ощутить, — сказал замглавы местной администрации Игорь Кирьянов.