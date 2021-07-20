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Вторник, 20 июля, 2021
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В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья

Елена Лобанова
В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья
Фото ИД "Пресса"
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В понедельник, 19 июля, в Новомичуринске затопило улицы и повалило деревья. Таковы были последствия ливня с грозой. Об этом сообщает ИД «Пресса».  

Непогода пришла в город около 19:00, а последствия службы разгребали до темноты. Из-за сильного ливня в Новомичуринске затопило улицы. 

Гроза повалила несколько деревьев. Напротив школы №3 рухнул тополь, а береза перегородила дорогу к заправке «ТНК». С деревьями оперативно разобрались аварийные службы. 

Пострадал и телефонный кабель возле заправки. Из-за сильного ливня он провис до самой дороги. Специалисты вовремя отреагировали на сообщение и подняли кабель на прежнюю высоту. 

— Хочу поблагодарить всех, кто наводил порядок после ливня. Последствия непогоды ликвидировали настолько быстро, что горожане ничего не успели ощутить, — сказал замглавы местной администрации Игорь Кирьянов.

  • В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья
  • В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья
  • В Новомичуринске из-за ливня затопило улицы и повалило деревья
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