В Новомичуринске 67-летний пенсионер умер у подъезда своего дома

На проспекте Смирягина у дома № 19 в Новомичуринске скончался 67-летний пенсионер, сообщает сайт ИД «Пресса».

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Мужчина умер 13 апреля в 15.00 у шестого подъезда дома, где проживал. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть от сердечной недостаточности.

Женщина, шедшая с дочерью и ставшая свидетельницей случившегося, предположила, что мужчина возвращался с покупками из магазина. Рядом с подъездом до сих пор лежат купленные им куриные яйца.

Пенсионер жил один. Рассказывают, у него родственники в Саратове и на Украине, им уже сообщили о произошедшем.