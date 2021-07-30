В новом учебном году школьникам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику

Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Упомянутые рекомендации предусматривают минимизацию контактов детей внутри школы. За каждым классом закрепляется постоянный кабинет для уроков, детализируется график посещения столовой, работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов. Не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. Детям и работникам школ ежедневно измеряют температуру, в санузлах должны быть антисептики и мыло, все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.
По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение).
Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Школы открываются: ученикам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику.