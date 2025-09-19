Пятница, 19 сентября, 2025
В новом учебном году РНПК открыла «Роснефть-класс» для девятиклассников

Алексей Самохин

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в новом учебном году запустила пилотный образовательный проект по подготовке будущих нефтехимиков, начиная с 9-го класса. В 9Б «Роснефть-класс» школы № 43 в Рязани зачислены 29 учеников. По окончании обучения они смогут выбрать: поступить в профильный колледж или продолжить обучение в 10–11 «Роснефть-классе», а затем — в профильном вузе.

Проект реализуется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – колледж/вуз – предприятие». Она дает молодежи возможность получить образование и трудоустройство на заводе, не уезжая из региона. Подготовка старшеклассников — первый этап этой программы.

Первый специализированный «Роснефть-класс» в Рязани был открыт в 2016 году, тогда набор проводили только с 10-го класса. В 2025 году, кроме 9Б, набран также десятый по счету 10Б «Роснефть-класс», где учатся 21 школьник. Таким образом, на базе школы № 43 действуют три «Роснефть-класса» — 9-й, 10-й и 11-й, всего в них обучается 64 ученика. Чтобы попасть в такие классы, старшеклассники из разных школ проходят строгий отбор: представляют портфолио с творческими, спортивными и научными достижениями, годовые оценки не ниже «четверки» и собеседование.

Рязанская НПК активно поддерживает профильные классы. Помимо углубленного изучения физики, химии и математики, школьники проходят программу ранней профориентации: знакомятся с профессиями нефтегазовой отрасли, деятельностью компании «Роснефть» и Рязанской НПК, корпоративными ценностями. Для них организуют экскурсии на завод, встречи и корпоративные мероприятия. В школе оборудованы и оформлены в фирменном стиле классы, чтобы ученики с первых шагов чувствовали себя частью команды. Также предоставляются новые учебные пособия, компьютеры и лабораторное оборудование.

За 9 лет «Роснефть-класс» окончили 174 ученика, и более 50% из них сейчас получают нефтехимическое образование в профильных вузах России.

Работа по формированию кадрового резерва продолжается и на следующем уровне — в колледжах и вузах-партнерах. Сегодня завод сотрудничает более чем с 35 учебными заведениями России и Рязанской области. Часть студентов учится по целевым договорам от Рязанской НПК.

