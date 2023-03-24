В новом ТК «Барс на Есенина» открылась розничная точка МП «Детское питание»

Розничная точка муниципального предприятия «Детское питание» открылась в реконструированном торговом комплексе «Барс на Есенина». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ТК можно купить и заказать к празднику вкуснейшие блюда и кондитерские изделия, производимые на муниципальном предприятии. Покупателям доступны замороженные котлеты из птицы, рыбы, говядины, свежая выпечка, торты.

Продукция предприятия имеет небольшие сроки годности, так как делается из натуральных компонентов.

Также в этой торговой точке можно приобрести готовые блюда кулинарии: супы, салаты, фирменные котлеты, заказать десерты к различным праздникам.

Желающие могут выпить на месте кофе и ароматный чай.

Режим работы в «Барсе на Есенина» ежедневно с 9:00 до 20:00.