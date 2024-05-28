Вторник, 28 мая, 2024

В новом сезоне «Цифрового ликбеза» Авито расскажет о правилах безопасных покупок и публикации объявлений в интернете

Автор: 7info

Опубликовано

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона Авито посвящены правилам безопасных сделок в интернете. Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

В ролике про безопасные покупки главная героиня Ряпушка Варя ищет недостающую коллекционную фигурку. Сначала она попадает на подозрительную платформу с сомнительными продавцами. Старшая сестра героини Полина рассказала Варе, как выбрать надежную платформу, на что обратить внимание при выборе продавца, как вести общение, оформить безопасную покупку и доставку.

В ролике про правила размещения объявлений Варя помогает другу Налиму Максиму продать скейтборд. Сначала у них не получилось разместить объявление – оно было заблокировано. Варина старшая сестра Полина подсказала ребятам, как правильно размещать объявление, чего следует избегать и на что обратить внимание.

«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться
мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для «Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей», – отметила Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности Авито.

«Наш партнер «Авито» в новом сезоне «Цифрового ликбеза» поднимает крайне важную тему, которая касается безопасных сделок в интернете. Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время при их использовании необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от мошеннических схем. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей», – комментирует 2 Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта
«Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

Проект предназначен для возрастной категории 6+. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров —Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» — представлены на сайте проекта.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ведущим шоу «Чудо» на НТВ стал актёр и юморист Арсений Попов

Рязанские и московские медики спасли беременную женщину с инсультом и будущего ребенка

В Рязани временно закроют движение по улице Вознесенской

4 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Рязанской области

С 1 июня в Рязани до Орехового озера начнёт ходить автобус

На СВО погиб уралец, оправданный за расстрел четверых напавших на его семью

Эксперт рассказал, что нельзя делать в падающем лифте

Стало известно о страшной находке в оставленном ВСУ селе Крынки

Гладков пригрозил не платить белгородцам, оказавшимся в зоне ЧС

В Ярославской области обнаружили изуродованное тело мужчины

Лавров дал неожиданный ответ на слова президента Эстонии о России

В Новомичуринске автомобиль сбил девочку на велосипеде

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ведущим шоу «Чудо» на НТВ стал актёр и юморист Арсений Попов

Новости мира
«Чудо» – это программа, где балом правят дети. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране.

Рязанские и московские медики спасли беременную женщину с инсультом и будущего ребенка

Новости Рязани
Отмечается, что инсульт всё чаще встречается у относительно молодых людей, в том числе у будущих мам.

В Рязани временно закроют движение по улице Вознесенской

Новости Рязани
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

4 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Рязанской области

Новости Рязани
В подготовительный период все пожарные поезда на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ

С 1 июня в Рязани до Орехового озера начнёт ходить автобус

Новости Рязани
Работать маршрут будет на протяжении всего пляжного сезона.