В Новокузнецке мужчина зарезал сотрудницу кафе 

В одном из новокузнецких кафе произошел трагический инцидент: посетитель сначала вышел на улицу покурить, а затем внезапно ворвался в помещение для персонала и убил сотрудницу.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись с агрессивным мужчиной.

Двое сотрудников успели покинуть помещение через курьерский вход и закрыть за собой дверь. Третья работница не успела выйти из раздевалки и была убита на месте.

Злоумышленник также повредил кассовые аппараты и кухонный гриль.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.