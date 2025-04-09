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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости России

В Новокузнецке муж поджег жену, выносившую ему мозг

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Житель Новокузнецка облил жидкостью для заправки зажигалок и поджег гражданскую жену, которая выносила ему мозг, пишет SHOT.

Инцидент произошел в прошлые выходные. Злоумышленником оказался 43-летний Сергей.

«Ему не понравилось, что женщина вечером выносила ему мозг», — говорится в публикации.

Мужчина вылил ей на голову горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. У потерпевшей вспыхнули волосы и загорелась ночная сорочка.

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Ее госпитализировали доставили с ожогами 20% тела и верхних дыхательных путей, она до сих пор без сознания. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году жителя Новокузнецка судили за угрозу убийством.

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