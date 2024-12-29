В новогоднюю ночь Землю накроет мощная магнитная буря

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце утром 29 декабря. Уже в ближайшие дни вся энергетическая мощь вспышки достигнет Земли, в ночь на 1 января случится магнитная буря.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили: вспышка началась в 10.08 по московскому времени. Пик излучения пришёлся на 10.18, взрывная фаза продолжалась примерно полчаса.

— Рост солнечной активности наблюдается уже около недели. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти двукратно, но до уровня X сила событий дошла только сейчас. Взрыв произошёл в области возможного воздействия на Землю. Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января, — заявили эксперты.

Магнитные бури вызывают колебания магнитного поля Земли и могут иметь различные последствия. Напримео, они вызывают помехи в работе спутников — из-за намагничивания солнечных частиц на орбите. Также магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Вместе с тем учёные отмечают: прошлые новогодние торжества также сопровождались повышенной солнечной активностью, а в начале текущего года, всего через полчаса после наступления Нового года в Москве, была зафиксирована мощная солнечная вспышка уровня X5.0.