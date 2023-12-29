Пятница, 29 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

В новогоднюю ночь на Землю обрушится сильная магнитная буря

7info7
Фото PxHere
spot_img

Мощная магнитная буря обрушится на землю в новогоднюю ночь. Об этом сообщают «Известия».

1 января на Землю обрушится геомагнитный шторм мощностью 4 балла (согласно К-индексу). В этот период люди могут почувствовать недомогание, сильные головные боли и перепады настроения. Своё негативное влияние буря начнёт ослаблять 2 января, тогда её мощность снизится до 3 баллов. С 3 по 7 января прогнозируются магнитные бури второго уровня.

Медики советуют период магнитных бурь избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности. Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке и иметь при себе лекарства, которые помогают побороть недомогание.

Ранее геофизики объяснили, чем ещё опасны магнитные бури.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах