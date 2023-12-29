В новогоднюю ночь на Землю обрушится сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря обрушится на землю в новогоднюю ночь. Об этом сообщают «Известия».

1 января на Землю обрушится геомагнитный шторм мощностью 4 балла (согласно К-индексу). В этот период люди могут почувствовать недомогание, сильные головные боли и перепады настроения. Своё негативное влияние буря начнёт ослаблять 2 января, тогда её мощность снизится до 3 баллов. С 3 по 7 января прогнозируются магнитные бури второго уровня.

Медики советуют период магнитных бурь избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности. Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке и иметь при себе лекарства, которые помогают побороть недомогание.

Ранее геофизики объяснили, чем ещё опасны магнитные бури.