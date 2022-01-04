В новогодние каникулы IVI покажет «Лигу монстров»

5 января в онлайн-кинотеатре IVI выходит комедийный мультфильм «Лига монстров» от студии Paramount.

По сюжету мультфильма, люди живут в соседстве с монстрами. Любимым видом спорта у них является монстрический реслинг, в котором блистают монстры-спортсмены. Обаятельная девочка Винни решает пойти по стопам отца и берётся за подготовку монстра-аутсайдера Стива для участия в

соревнованиях. Он нелепый и неуклюжий, похож на плюшевого мишку,

только с рогатой головой, постоянно ленится и вообще не хочет быть реслером. Но

Винни настроена решительно.

Режиссером мультфильма «Лига монстров» – Хамиш Грив. Персонажей озвучили Уилл Арнетт, Терри Крюс, Джеральдин Висванатхан, Джо Аноаи, Тони Данза и другие.

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Саундтрек к мультфильму о монстрическом реслинге выпустил американский певец Джо

Джонас.

На платформе IVI «Лигу монстров» можно посмотреть по подписке. Этот и мультфильм и многое другое можно посмотреть по промокоду kids16, который даёт возможность 30 дней бесплатно пользоваться сервисом.