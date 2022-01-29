В Новгородской области обрушилась кровля 16-этажного дома

В городе Окуловка Новгородской области 29 января произошло обрушение кровли многоквартирного 16-этажного жилого дома на улице Перестовская, сообщает прокуратура региона.
На момент происшествия в доме проживало 30 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет. Они переселены в жилые помещения маневренного фонда, некоторые находятся у родственников.
По факту случившегося прокуратура области начала проверку.
Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.