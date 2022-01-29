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Суббота, 29 января, 2022

В Новгородской области обрушилась кровля 16-этажного дома

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В Новгородской области обрушилась кровля 16-этажного дома

Александр Ильин

В городе Окуловка Новгородской области 29 января произошло обрушение кровли многоквартирного 16-этажного жилого дома на улице Перестовская, сообщает прокуратура региона.

На момент происшествия в доме проживало 30 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет. Они переселены в жилые помещения маневренного фонда, некоторые находятся у родственников.

По факту случившегося прокуратура области начала проверку. 

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Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.

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