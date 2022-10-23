В ноябре планируется запуск станций обезжелезивания воды в Солотче

Жители Солотчи в ноябре, как ожидается, будут обеспечены качественной водой, прошедшей самую современную очистку. Как написала мэр Елена Сорокина в своём Telegram канале, с ноября по результатам полной проверки будут запускать оборудование.

Павел Малков на заседании регионального правительства поднимал проблему качества питьевой воды в Солотче с учётом обращений в соцсетях. Жители жалуются на металлический привкус воды.

В 2022 году по федеральному проекту «Чистая вода» на улицах Владимирской и Дунай в Солотче построены 3 артезианские скважины и станции обезжелезивания, оснащённые самым современным, высокотехнологичным оборудованием с автономным компьютеризированным управлением. При возникновении перебоев с электроснабжением задействуют автономные источники электроэнергии.

Глава администрации Рязани поручила «Водоканалу» ускорить подготовку документации по построенным объектам. Заключительные проверки качества воды пройдут до конца октября. Первые испытания подтверждают соответствие всем нормативам.

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