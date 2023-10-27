В ноябре изменится расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится в ноябре на время ремонтно-путевых работ на двух участках.

Так, на перегоне Щурово – Голутвин 1-3, 7-10, 17, 20 и 21 ноября в период технологических «окон» с 06:25 до 10:25 планируется ремонт пути на железнодорожном мосту через реку Оку.

С 1 по 6 ноября на перегоне Ряжск-1 – Кораблино с 11:40 до 14:40 железнодорожники проведут работы по выправке пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, станциями Озеры, Ипподром и Москва-Пассажирская-Казанская, а также между станциями Рязань-2 и Ряжск изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».