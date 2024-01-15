В ночь на Крещение в Рязани буду ходить автобусы до Орехового озера

В ночь с 18 на 19 января в Рязани пустят автобусы до Орехового озера. Там будет оборудовано место для Крещенских купаний, информирует мэрия.

Нырнуть в прорубь можно будет с 23:00 18 января до 02:00 19 января. На месте будут дежурить врачи, спасатели и полицейские. Все участники получат бесплатные горячие напитки.

В этом время на маршруте площадь Свободы – Ореховое озеро и обратно будут курировать автобусы.

С площади Свободы автобус будет отправляться в 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.

С озера Орехового автобус проследует в 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:02.

Ранее МЧС опубликовало полный список мест для Крещенских купаний в Рязанской области.