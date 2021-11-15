В ночь на 16 ноября в Рязанской области ожидается -7 градусов

Во вторник, 16 ноября, в Рязани и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Прогноз синоптиков опубликовало региональное ГУ МЧС России.

Местами на территории региона возможна гололедица.

Ветер ночью прогнозируется северный, скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Днём направление поменяется на западное, скорость увеличится до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -7…-2 градуса, днём -4…+1 градус.

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