В Нижнем Тагиле простились с подругами, погибшими при съемках экстремального видео

Больше 200 человек пришли проститься с двумя девушками и парнем, которые погибли в резонансном ДТП в Нижнем Тагиле, пишет E1.RU .

ДТП произошло 8 июля. Автомобиль Lexus, в котором находились молодые люди, упал с моста в пруд. Водитель и пассажирки утонули.

Проводить девушек в последний путь пришли их близкие и друзья. Они дружили со школы и погибли вместе. Их предадут земле на разных кладбищах. Водителя Lexus похоронили отдельно.

По предварительной версии, в день аварии компания решила снять экстремального видео. Автомобиль разгонялся, подпрыгивал на подъеме, а затем — проходил крутой поворот.

Дважды молодой водитель справился с задачей, но в третий раз допустил ошибку, не успел притормозить и протаранил ограждение моста. Машина упала в воду.