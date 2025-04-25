В Нижнем Тагиле арестовали создательницу скандального клипа про участников СВО

Жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, которая принимала участие в создании клипа Pussy Riot с насмешками над участниками спецоперации, арестовали на десять суток, пишет ТАСС.

В ее отношении составили административный протокол по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

Кроме того, девушку привлекли к ответственности за дискредитацию армии и демонстрацию нацисткой символики.

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В мае прошлого года на Горшенину написали заявление в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Министерство культуры из-за ее мастер-класса в «Ельцин-центре». Причина — участие в создании скандального клипа. Вскоре мероприятие отменили.