В Нижнем Новгороде пьяная мать, спасая от поезда собутыльника, забыла про свою дочь

В поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде под колесами поезда погибла четырехлетняя девочка, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной версии, мать вместе с дочкой поехала на встречу к своему знакомому. Взрослые устроили застолье, после чего женщина захотела проводить собутыльника до дома.

Как стало известно, парочка опрометчиво решила срезать путь и перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. В итоге взрослые не заметили приближающийся скоростной поезд, который сбил сразу всех.

Маленькая девочка погибла на месте, взрослые попали в больницу. Речь идет о неблагополучной семье, из которой сотрудники опеки планировали изъять ребенка, но не успели.