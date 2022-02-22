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Вторник, 22 февраля, 2022

В Нижнем Новгороде мама-тиктокерша избивала и материла сына в прямом эфире

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В Нижнем Новгороде мама-тиктокерша избивала и материла сына в прямом эфире

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Жительница Нижнего Новгорода избивала и унижала во время трансляций в TikTok своего сына, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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По предварительной информации, женщина била мальчика по голове. При просмотре одного из роликов слышно, как мать кричит на него матом.

«Все ради годного контента. Надеемся, полиция заинтересуется», – говорится в группе.

Утверждается, что горожанка во время прямых эфиров «напивается алкоголем до потери сознания». Также она целовалась с другой женщиной и снимала это на видео, свидетелем чего мог стать ее сын.

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