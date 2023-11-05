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В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита

7info

Рабочие, благоустраивающие Нижний городской парк Рязани, начали укладку гранита, сообщает пресс-служба городской администрации.

4 ноября ход выполнения работ проверил исполняющий обязанности мэра Виталий Артёмов.

— В рамках благоустройства выполнили планировку территории, произвели устройство бетонного основания части дорожек, начали укладку гранита. Заказаны малые архитектурные формы, — сообщает мэрия.

В парке проведут озеленение, установят видеонаблюдение, уличное освещение, порядка 100 фонарных столбов, смонтируют 3 осветительных комплекса с 4 прожекторами. На общественной территории установят скамейки, урны, оборудуют детские и спортивные площадки.

В парке реконструируют входные группы, амфитеатр, сцену, отремонтируют забор.

Работы планируют завершить 30 сентября 2024 года.

В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита
В Нижнем городском парке Рязани начали укладку гранита

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