В Нижнекамске психически нездоровый мужчина напал на полицейских

В Нижнекамске 24-летний местный житель по имени Джалиль напал на двух полицейских. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось у здания УМВД, сообщает телеграмм-канал Mash. Джалиль с криками напал на участкового и ранил его в грудь. На помощь полицейскому выбежал его коллега, который также получил удары в спину и ногу.

Нападающего задержали. Известно, что мужчина был ранее судим за наркотики и стоит на учете в психдиспансере.

За жизнь одного из полицейский – 44-летнего Анатолия Н. – борются врачи.