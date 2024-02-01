Четверг, 1 февраля, 2024
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В Нижнекамске психически нездоровый мужчина напал на полицейских

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Фото: https://t.me/breakingmash/51363
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В Нижнекамске 24-летний местный житель по имени Джалиль напал на двух полицейских. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось у здания УМВД, сообщает телеграмм-канал Mash. Джалиль с криками напал на участкового и ранил его в грудь. На помощь полицейскому выбежал его коллега, который также получил удары в спину и ногу.

Нападающего задержали. Известно, что мужчина был ранее судим за наркотики и стоит на учете в психдиспансере.

За жизнь одного из полицейский – 44-летнего Анатолия Н. – борются врачи.

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