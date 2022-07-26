Александр Ильин

В Нижегородской области ребёнку оторвало руку в стиральной машине

В городе Семенове Нижегородской области пятилетнему мальчику оторвало руку в стиральной машине из-за поломки дверцы, сообщает Telegram-канал Приволжского исследовательского медицинского университета.

По данным ведомства, ребёнок засунул руку в работающую стиральную машинку из-за неисправной дверцы. В результате этого мальчику оторвало руку до локтевого сустава.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию Университетской клиники ПИМУ, где врачам удалось вновь приживить руку.

Сейчас состояние ребёнка стабильное. С родителями работают психологи.

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