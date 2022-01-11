В Нижегородской области найдено тело исчезнувшей в 2013 году 15-летней девочки

В Нижегородской области обнаружили тело пропавшей в Балахне восемь с половиной лет назад Анастасии Коханюк, сообщает ИА «В городе N», ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Девочка исчезла 20 июня 2013 года. На тот момент ей было 15 лет. По заявлению одного из свидетелей, школьница в день пропажи села в неизвестный легковой автомобиль на остановке «улица Синякова» и уехала в сторону посёлка Гидроторф.

В лесополосе на окраине этого населённого пункта местные жители и обнаружили девочку. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Анастасии Коханюк.

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В настоящий момент выясняются обстоятельства её смерти.