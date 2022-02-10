В Нижегородской области больную коронавирусом пациентку «похоронили заживо»

В Нижегородской области работники морга Кстовской ЦРБ «похоронили заживо» пациентку с COVID-19, пишет ТаракаНН.

Сын жительницы города Кстова рассказал, что его мать попала с коронавирусом в местную больницу. Однако лечение не повлияло на состояние женщины. Тогда мужчина принял решение о ее переводе в столичную клинику на частной скорой помощи.

«Мне позвонили сотрудники морга и сообщили, что нужно забрать тело. Я удивился какое тело? Моя мама давно не находилась в вашей больнице», – пояснил сын пациентки.

Выяснилось, что сотрудники «похоронили заживо» больницу только по документам. Вскоре они перезвонили мужчине и «стали дико извиняться».

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Как отметил главврач Кстовской ЦРБ Александр Цопов, в приемном отделении перепутали документы пациентки и другой умершей женщины. Он пообещал наказать медперсонал.