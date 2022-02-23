В нескольких школах Московского района Рязани прокуратура выявила нарушения СанПиН

В Московском районе Рязани областная прокуратура выявила нарушения СанПиН на пищеблоках нескольких школ, сообщает пресс-служба ведомства.

- Реклама -

В ходе проверки обнаружены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно пищеблок не обеспечен в соответствии с гигиеническими нормативами персоналом.

Так, в одной из школ при численности питающихся детей более 700 (ежедневно питаются более 1100 детей), количество работников пищеблока составляло 6 человек. По нормативам необходимо не менее 10.

Прокуратурой Рязанской области в связи с выявленными нарушениями внесено представление в МП «Детское питание». Оно находится на стадии рассмотрения.