В нелегальном доме престарелых в Кемеровской области умерли несколько постояльцев

В городе Новокузнецк Кемеровской области в одной из многоэтажек обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором умерло несколько пожилых людей. Об этом сообщает следственный комитет РФ.

Информация о доме престарелых появилась в местных СМИ. По их данным, пенсионеров туда привозят на носилках, а после вывозят уже умерших.

По факту случившегося СК РФ начал проверку. Информация о незаконном учреждении в жилом доме подтвердилась. Сейчас следователи опрашивают руководителей и постояльцев организации.

Следствием будет дана юридическая оценка события, в том числе установлены причины смерти пожилых людей. Дело поставлено на контроль в центральный аппарат СК.