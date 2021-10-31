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Понедельник, 1 ноября, 2021
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В нелегальном доме престарелых в Кемеровской области умерли несколько постояльцев

Александр Ильин

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В городе Новокузнецк Кемеровской области в одной из многоэтажек обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором умерло несколько пожилых людей. Об этом сообщает следственный комитет РФ.

Информация о доме престарелых появилась в местных СМИ. По их данным, пенсионеров туда привозят на носилках, а после вывозят уже умерших. 

По факту случившегося СК РФ начал проверку. Информация о незаконном учреждении в жилом доме подтвердилась. Сейчас следователи опрашивают руководителей и постояльцев организации. 

Следствием будет дана юридическая оценка события, в том числе установлены причины смерти пожилых людей. Дело поставлено на контроль в центральный аппарат СК. 

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