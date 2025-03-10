На территории развлекательного комплекса «В некотором царстве…» выявили нарушения в области обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Рязанской области.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело плановую выездную проверку ИП Свирина О.А. на территории развлекательного комплекса «В некотором царстве…». Проверка выявила нарушения в области обращения с животными по содержанию и использованию их в культурно-зрелищных целях в условиях зоопарка. Кроме того, предприниматель осуществляет указанную деятельность без специального разрешения (лицензии).

Суд пришел к выводу, что условия содержания и использования ИП Свириным О.А. животных и птиц в совокупности подпадает под понятие «зоопарк». Ссылка заявителя на то, что в вольерах находятся только личные животные, отклонена судом. При посещении посетителями развлекательного комплекса «В некотором царстве» в любых целях последним осуществляется демонстрация животных.

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Кроме того, информация о мини-зоопарке используется в качестве рекламы для привлечения посетителей в развлекательный комплекс. На территории комплекса можно свободно посмотреть животных.

Исходя из вышеизложенного, суд принял решение, что предписание Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям законно. Предприниматель обязан устранить нарушения законодательства в области обращения с животными.

Решение не вступило в законную силу.