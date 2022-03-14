В недостроенном доме в центре Ярославля начали бить окна

В Ярославле собственники, которые вложились в строительство дома на Московском проспекте семь лет назад, не могут въехать в новые квартиры, пишет 76.ru.

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Как рассказал застройщик, возведению здания помешало перекрытие единственного проезда для техники владельцем участка земли. По одной из версий, установить забор и шлагбаум рядом со стройкой мог руководитель и владелец одной из компании, офис которой расположен по соседству.

После требования собственников к застройщику загнать технику и продолжить работу на место происшествия прибыли полицейские для проверки правомерности действий. Как пишет портал, после этого в доме перебили половину окон.

Власти планируют инициировать процедуру банкротства для застройщик. При этом разрешение на строительство дома продлили до 31 октября.