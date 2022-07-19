Татьяна Проводина

В Недостоево и Приокском с 18 июля отключают горячую воду

Информация об отключении воды

В микрорайонах Недостоево и Приокский с 18 июля отключают горячую воду.

О плановых отключениях, связанных с профилактическими работами на системах теплоснабжения, сообщила администрация Рязани.

С 18 по 31 июля горячую воду отключают в Недостоево на улице Сельских Строителей, в том числе в детской поликлинике №3, д/с №135 и 151, школе №70.

С 18 по 22 июля горячей воды не будет в Приокском по улицам Медицинская, Октябрьская, Энгельса, Станкозаводская, Пирогова, Карла Маркса, Бронная, Дачная, Кудрявцева, Культуры, Магистральная, Молодёжная, Молодцова и Новикова-Прибоя.

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