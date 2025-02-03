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Происшествия

В Недостоеве произошла массовая драка

Валерия Мединская

Жители Недостоева сообщили о массовой драке, которая произошла вечером 2 февраля. Толпа мужчин подралась в одном из дворов на улице Сельских строителей, сообщает ya62.

Судя по опубликованному ролику, участие в драке принимали как минимум четыре человека. Они махали кулаками, громко ругались и матерились.

Потасовка продолжалась продолжительное время. Крики, по словам очевидцев, раздавались на весь микрорайон.

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Информация о конфликте запрашивается у правоохранительных органов. Подробности случившегося уточняются. Ролик доступен по ссылке.

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