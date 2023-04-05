В  марте в Рязани родились Яросвет и Ванесса

В марте наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков в Рязанской области стали — Максим, Артём, Михаил, Александр, Кирилл, Егор, Матвей, Тимофей, Иван, Марк.

Девочек нарекали Анной, Ксенией, Софией, Варварой, Алисой, Ариной, Миланой, Александрой, Анастасией, Полиной.

Помимо популярных имён жители региона давали своим детям весьма необычные имена. В Рязанской области зарегистрированы Демьян, Платон, Савва, Василий, Гор, Ростислав, Святослав, Радомир, Мирослав, Яросвет.

Среди нестандартных женских имён в списке зарегистрированных в Рязанской области появились Венера, Глафира, Ванесса, Святослава, Василина, Алевтина, Дарина, Злата, Николь, Евангелина.