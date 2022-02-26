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Суббота, 26 февраля, 2022

В Астраханской области таксист изнасиловал, связал и утопил 14-летнюю девочку

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В Астраханской области таксист изнасиловал, связал и утопил 14-летнюю девочку

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Стражи порядка задержали 46-летнего таксиста, который подозревается в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, пишет Каспий Инфо.

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Днем 23 февраля рыбаки нашли тело девочки с признаками насильственной смерти на берегу Волги в селе Чаган.

На допросе злоумышленник признался, что 22 февраля он увидел ребенка около магазина. Мужчина предложил довести девочку до дома, после чего предложил подростку «покататься».

В итоге подозреваемый изнасиловал девочку, связал ей руки и сбросил в воду. Расследование уголовного дела продолжается.

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