По мнению НАТО, ситуация на Украине до конца 2024 года существенно не изменится. Запад продолжит поддерживать Киев. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломата одной из стран альянса, пожелавшего остаться анонимным.

Дипломат сказал: «Очевидно, мы ожидаем, что конфликт будет продолжаться в том же состоянии до конца этого года».

Он также отметил, что на данный момент украинским военным удалось стабилизировать линию фронта. Запад и дальше будет поставлять Украине оружие и оказывать другую необходимую помощь для её самообороны.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что итоги саммита НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к военному конфликту с Россией, отмечает «Московский комсомолец».