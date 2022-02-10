В населённых пунктах Рязанского района 11 февраля отключат свет

Администрация Рязанского района сообщила об отключении электричества 11 февраля.

С 10:00 до 12:00 отключат воздушную линию ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-5104 села Дубровичи в связи с заменой провода от РУ до опоры № 1.

С 12:00 до 16:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ-0,4 на КТП-3158,КТП-5104 с. Алеканово (частично) Дубровического с. п. в связи с заменой провода от РУ до опоры № 1.

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С 10:00 до 16:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ-10 кВ № 3 ПС Поляны в д. Красный Восход — Варсковского с. п. в связи с заменой РКТП 3198.