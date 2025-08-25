В населённых пунктах двух районов Рязанской области ограничат подачу газа

В Скопинском и Милославском районах Рязанской области временно прекратят подачу газа из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщил «Газпром межрегионгаз Рязань».
Филиал «Газпром трансгаз Москва» проводит техническое обслуживание на газораспределительной станции (ГРС) «Горлово».
Ограничения вводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Подача газа будет остановлена с 08:00 26 августа до 10:00 29 августа.
Адреса отключения
Отключение коснётся нескольких населённых пунктов в двух районах:
Скопинский район:
- с. Горлово
- с. Богослово
- с. Делехово
- с. Затворное
- с. Клекотки
- с. Муравлянка
- с. Нагиши
- с. Петрушино
- с. Рудинка
- с. Хворощевка
Милославский район:
- д. Бугровка
- с. Липяги
Жителей этих населённых пунктов просят заранее подготовиться к временным неудобствам.