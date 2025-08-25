Понедельник, 25 августа, 2025
11.5 C
Рязань
Общество

В населённых пунктах двух районов Рязанской области ограничат подачу газа

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

В Скопинском и Милославском районах Рязанской области временно прекратят подачу газа из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщил «Газпром межрегионгаз Рязань».

Филиал «Газпром трансгаз Москва» проводит техническое обслуживание на газораспределительной станции (ГРС) «Горлово».

Ограничения вводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Подача газа будет остановлена с 08:00 26 августа до 10:00 29 августа.

Адреса отключения

Отключение коснётся нескольких населённых пунктов в двух районах:

Скопинский район:

  • с. Горлово
  • с. Богослово
  • с. Делехово
  • с. Затворное
  • с. Клекотки
  • с. Муравлянка
  • с. Нагиши
  • с. Петрушино
  • с. Рудинка
  • с. Хворощевка

Милославский район:

  • д. Бугровка
  • с. Липяги

Жителей этих населённых пунктов просят заранее подготовиться к временным неудобствам.

