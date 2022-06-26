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Воскресенье, 26 июня, 2022

В Набережных Челнах произошла массовая драка на концерте на День молодежи

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В Набережных Челнах произошла массовая драка на концерте на День молодежи

Во время концерта на День молодежи в Набережных Челнах произошла массовая драка. Портал KazanFirst опубликовал на своей странице ролик с места событий.

Как стало известно, инцидент произошел время выступления дуэта Gayazovs Brothers. На кадрах видно, как мужчина сцепился с молодым человеком.

Вскоре в потасовку вмешались женщина и двое детей. Очевидцы пытались разнять участников потасовки. Во время драки в одного из местных жителей плеснули неизвестной жидкостью. Попало в глаза и мальчику. Музыкантам на некоторое время пришлось приостановить выступление, посетителями которого стали 110 тысяч человек.

Как стало известно, когда артисты появились на сцене, зрители рванули в их сторону. Вероятно, причиной конфликта стала образовавшаяся давка.

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