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Вторник, 22 февраля, 2022

В Набережных Челнах доцент признался в интимной связи с 12-летней девочкой

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В Набережных Челнах доцент признался в интимной связи с 12-летней девочкой

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В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего доцента кафедры информационных систем филиала КФУ, который признался в интимной связи с 12-летней девочкой, пишет Indie News.

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Мать школьницы написала заявление в полицию. Инцидент произошел 24 декабря прошлого года. Выяснилось, что мужчина злоумышленник изнасиловал ее дочь у себя дома.

В ходе допроса доцент сообщил, что «девочка занималась сексом с ним по обоюдному согласию». В качестве доказательства он показал переписку в соцсетях, где они познакомились.

В итоге дело переквалифицировали с «Изнасилования» на «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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