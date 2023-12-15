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В МЖД прокомментировали ДТП с фурой на жд-путях под Рязанью

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В пресс-службе Московской железной дороге прокомментировали ДТП с фурой на жд-путях под Рязанью, которое произошло 15 декабря.

По сообщению МЖД, в 17:58 на переезде недалеко от станции Денежниково Рязанской области водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом № 30 Москва-Новороссийск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за инцидента в пути задерживаются пассажирские поезда № 70 Москва-Липецк, № 30 Москва-Новороссийск и электричка №6308 Рязань-Ряжск. Отклонение от графика составит более часа.
Московская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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