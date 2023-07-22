В МВД разработали новый список оснований для невыдачи паспорта

МВД РФ подготовило проект постановления, в котором перечисляется список оснований отказа в выдаче или замене паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Так, основанием для невыдачи паспорта может стать предоставление гражданином поддельных, подложных или недействительных документов, а также недостоверных сведений. Также основаниями могут стать невозможность установления личности, неуплата госпошлины, предоставление неполного комплекта документов, необходимых для изготовления паспорта.

Могут не выдать паспорт могут в случае, если после подачи электронного заявления человек не явился по приглашению на прием в течение 30 дней.

Уточняется, что новые правила будут действовать с 26 октября.