В УМВД рассказали о новом виде мошенничества

В Рязанской области мошенники, представляясь сотрудниками сотовой компании, пытаются завладеть сбережениями граждан. Об этом предупреждает областное управление МВД.

Злоумышленники звонят по телефону, сообщают, что кто-то якобы взламывает их личный кабинет, и просят назвать код из SMS сообщения. Если гражданин сообщает эту информацию, к его счетам подключают онлайн-банк и списывают средства.

Жертвами злоумышленников стали уже несколько рязанцев. У 47-летней жительницы города украли свыше 48 тысяч рублей, у 61-летней рязанки — 130 тысяч. Со счёта 48-летней жительницы Рязани списали 155 тысяч рублей, а 34-летнего рязанца обокрали более чем на 590 тысяч.

В полиции предупреждают: сотрудники банков, коммерческих, государственных структур и правоохранительных органов никогда не сообщают по телефону о проблемах со счетами. Тем более они не просят сообщить персональные данные или коды.

В подобных ситуациях нужно немедленно прервать разговор. Чтобы проверить состояние своего счёта, нужно позвонить на горячую линию банка.