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Четверг, 16 июня, 2022

В МВД прокомментировали информацию о необходимости покинуть РФ гражданам из Украины и Донбасса без документов

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В МВД прокомментировали информацию о необходимости покинуть РФ гражданам из Украины и Донбасса без документов

В МВД прокомментировали информацию о том, что гражданам из Украины и Донбасса, прибывшим на территорию Россию, придётся придётся уехать из страны после 17 августа. Речь шла о тех, кто не оформит к этому времени разрешительные документы.

Как сообщили в ведомстве, граждане Украины и Донбасса смогут оставаться на территории РФ даже после обозначенной даты. Для этого им не потребуется специальных разрешений

— Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщает, что ранее опубликованная информация «О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами» была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики покинуть территорию Российской Федерации до 17 августа 2022 года, — приводит официальное заявление МВД ФАН.

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