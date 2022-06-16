В МВД прокомментировали информацию о необходимости покинуть РФ гражданам из Украины и Донбасса без документов

В МВД прокомментировали информацию о том, что гражданам из Украины и Донбасса, прибывшим на территорию Россию, придётся придётся уехать из страны после 17 августа. Речь шла о тех, кто не оформит к этому времени разрешительные документы.

Как сообщили в ведомстве, граждане Украины и Донбасса смогут оставаться на территории РФ даже после обозначенной даты. Для этого им не потребуется специальных разрешений