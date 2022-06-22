В МВД дали рекомендации для граждан Украины, ДНР и ЛНР на территории России

В миграционном управлении МВД по Рязанской области сообщили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут оставаться на территории России после 17 августа 2022 года. Их не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и трудовой деятельности на российской территории, а также не будут высылать и ограничивать им въезд в в Россию.

Гражданам указанных государств следует обратиться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания на территории РФ, получения статуса беженца или временного убежища, оформления разрешительных документов.

Эти рекомендации распространяются и на граждан без документов, удостоверяющих личность, или с документами, срок действия которых истёк, – подчёркивается в сообщении.