В Музейном квартале в Туле будут открыты филиалы трех федеральных музеев

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорились об открытии еще трех федеральных музеев в историческом центре Тулы: Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщает газета «Культура».

— Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и могут посещать музеи всей семьей. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений: Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, — сказала Ольга Любимова.

Она отметила, что еще предстоит тщательно проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их активности к региональной специфике, сделать выставочные и просветительские проекты на научно-практическую, театральную и художественную тематики востребованными у туристов и жителей.

Политехнический музей станет не только выставочным пространством, но и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов.

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Театральный музей имени А.А. Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма, о театральных деятелях, приобщиться к театральному искусству.

Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия, а также будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе для иностранных туристов.

Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.

Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».