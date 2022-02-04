В Музейном квартале в Туле будут открыты филиалы трех федеральных музеев

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорились об открытии еще трех федеральных музеев в историческом центре Тулы: Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщает газета «Культура».
Она отметила, что еще предстоит тщательно проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их активности к региональной специфике, сделать выставочные и просветительские проекты на научно-практическую, театральную и художественную тематики востребованными у туристов и жителей.
Политехнический музей станет не только выставочным пространством, но и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов.
Театральный музей имени А.А. Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма, о театральных деятелях, приобщиться к театральному искусству.
Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия, а также будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе для иностранных туристов.
Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.
Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».