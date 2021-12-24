В музее-заповеднике Есенина пройдёт день памяти поэта

28 декабря в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится День памяти поэта. Его жизнь трагически оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер».

По традиции в рамках памятных мероприятий в храме Казанской иконы Божией Матери, где будущего лирика крестили в честь преподобного Сергия Радонежского, в 13.00 будет отслужена панихида. В 13.30 на родительской усадьбе состоится возложение цветов к памятнику Сергею Есенину.

В рамках Дня памяти пройдет Межрегиональный научно-практический семинар «Исследование жизни и творчества С.А.Есенина и сохранение памяти о поэте в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Перспективы сотрудничества с Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина». С интересными докладами выступят преподаватели и студенты вуза. Начало заседания в 15.00. Вход для всех желающих бесплатный. Также можно присоединиться к работе семинара с помощью платформы ZOOM по ссылке.

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Напоминаем, что в соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области принять участие в Дне памяти поэта вы сможете при наличии:

QR-кода;

справки о прохождении вакцинации;

справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией;

документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних (до 17 лет включительно).

Просим вас при каждом визите на родину Сергея Есенина брать с собой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт, военный билет).