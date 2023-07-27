Четверг, 27 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В музее-усадьбе Павлова проходит ремонт

7info 2
Фото: страница Марины Кауркиной ВКонтакте

В мемориальном комплексе «Музей-усадьба И.П. Павлова» идет ремонт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

По словам министра, основная часть работ в музее уже завершена, сейчас там идет ремонт ограждения территории и центральных ворот. Она отметила, что средства для ремонта музея были выделены из резервного фонда правительства Рязанской области.

В 2024 году в Рязани пройдут праздничные мероприятия в честь 175-летия со дня рождения И.П. Павлова.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Павел Малков: «Качественная работа налоговой службы способствует развитию региона»

Губернатор Павел Малков принял участие в заседании коллегии управления федеральной налоговой службы Рязанской области, которое состоялось 27 июля.

На площади Победы в Рязани снова произошел обрыв троллейбусной сети

Пост об обрыве контактной сети появился вечером 27 июля в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Рязанская область получит дополнительные 100 миллионов рублей на ремонт Северной окружной

Комиссия федерального собрания РФ выделила Рязанскому региону 100 миллионов рублей на ремонт дорог.

Зампред Юлия Швакова поздравила с профессиональным праздником сотрудников МФЦ

В Рязанской области прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работника МФЦ.

На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП

В четверг, 27 июля, около 17:00 на пересечении улиц Есенина и Фирсова в Рязани произошло массовое ДТП.

В Рязани ограничат движение по 1-му Тракторному проезду

В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей движение по 1-му Тракторному проезду будет ограничено.

На ремонт манежа «Юность» в Рязани выделили дополнительные 10,5 миллионов рублей

Из регионального бюджета на ремонт манежа выделили почти 10,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Бывший вице-губернатор области Игорь Греков останется под стражей

Суд отклонил апелляционную жалобу Игоря Грекова.

Житель Скопинского района получил 8,5 лет колонии за убийство матери

54-летний житель Скопинского района приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство матери.

В Рязанском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы Игоря Грекова

27 июля в рязоблсуде пройдет рассмотрение жалобы бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова.

За первую половину 2023 года в Рязанской области произвели 317 тысяч тонн молока

Минсельхоз региона подвел итоги производства продукции АПК в первом полугодии.

В Рязанской области похоронят 22-летнего десантника

Воина похоронят в 12 часов на Аллее Славы кладбища в Новомичуринске. В 11 часов начнётся отпевание в храме села Маклаково.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации