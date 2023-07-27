В музее-усадьбе Павлова проходит ремонт

В мемориальном комплексе «Музей-усадьба И.П. Павлова» идет ремонт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

По словам министра, основная часть работ в музее уже завершена, сейчас там идет ремонт ограждения территории и центральных ворот. Она отметила, что средства для ремонта музея были выделены из резервного фонда правительства Рязанской области.

В 2024 году в Рязани пройдут праздничные мероприятия в честь 175-летия со дня рождения И.П. Павлова.