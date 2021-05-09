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В музее рязанской школы №16 представлены уникальные космические экспонаты

Елена Лобанова
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Уникальные космические экспонаты представлены в музее рязанской школы №16. Среди них — фрагменты корабля «Восток-1». 

Музей К.Э. Циолковского открыли в учреждении 17 сентября 1982 года. С тех самых пор он является визитной карточкой школы №16. О «космической направленности» образовательной организации свидетельствуют и яркие граффити на торцевых стенах здания. Необычный дизайн продолжается и внутри музея: на потолке изображено звездное небо, а на стенах — имитация иллюминаторов. 

Руководит музеем Виктор Шурчков. Педагог уже много десятилетий занимается космическим краеведением и передает свои знания молодому поколению. Примечательно, что мужчина даже был знаком с ракетостроителем и дважды Героем Социалистического труда Владимиром Уткиным. 

Центральной экспозицией в музее является, конечно, жизнь и работа К.Э. Циолковского. Множество различных бюстов собрано в рязанской школе, а один из них идентичен тому, что установлен в селе Ижевское Спасского района. В свое время скульптор Антонина Усаченко изготовила два объекта, но для установки на родине ученого выбрали один. Другой же вручили школе №16.  

В музее есть и совершенно уникальные экспонаты. Например, аккумулятор и часть обшивки космического корабля «Восток — 1», который поднял на околоземную орбиту Юрия Гагарина.

Совсем недавно музей пополнился новым экспонатом — интерактивной космической картой. На ней вместе с населенными пунктами и личностями, связанными с историей космонавтики и проживающих в разные годы в Рязанской области, нанесено и здание школы №16. 

Директор учреждения Ольга Бабаева предложила перенести информационную часть проекта на интерактивную панель, находящуюся в музее. Поэтому теперь карта представлена в учреждении во всех возможных вариантах.

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